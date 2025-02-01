نتنياهو يتوجه إلى الولايات المتحدة الأحد

أعلن مكتب رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو اليوم في بيان، أن رئيس الوزراء سيتوجه غدا الأحد إلى الولايات المتحدة للقاء الرئيس دونالد ترامب.



وذكر البيان أن نتنياهو تلقى دعوة لزيارة ترامب في البيت الأبيض يوم الثلاثاء، مشيرا إلى أنهما سيناقشان الوضع في غزة والرهائن الذين تحتجزهم حركة حماس والمواجهة مع إيران وحلفائها بالمنطقة.