نتانياهو يعيّن الجنرال إيال زامير قائدا جديدا للجيش الإسرائيلي

عيّن رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو السبت الجنرال إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش، بعد استقالة سلفه هيرتسي هاليفي الشهر الماضي وتحمله المسؤولية عن الفشل في وقف هجوم حماس في السابع من تشرين الأول 2023.



وقالت رئاسة الوزراء في بيان "اتفق رئيس الوزراء بنيامين نتانياهو ووزير الدفاع يسرائيل كاتس هذا المساء على تعيين الميجور جنرال (احتياط) إيال زامير رئيسا جديدا لأركان الجيش الإسرائيلي". وكان زامير يشغل حتى الآن منصب المدير العام لوزارة الدفاع.