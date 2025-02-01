قناة سي.بي.سي الكندية: رسوم ترامب المقترحة على الواردات من كندا تدخل حيز التنفيذ الثلاثاء

ذكرت قناة سي.بي.سي الكندية نقلا عن مصادر اليوم السبت أن الرسوم الجمركية التي اقترحها الرئيس الأميركي دونالد ترامب على معظم الصادرات الكندية لبلاده ستدخل حيز التنفيذ اعتبارا من يوم الثلاثاء.



وكان ترامب هدد بفرض رسوم جمركية بنسبة 25 بالمئة على جميع الواردات الكندية اعتبارا من الأول من شباط، باستثناء واردات النفط والغاز.



ولم يتم الكشف رسميا عن تفاصيل هذه الخطوات، لكن مصادر قالت إن البيت الأبيض أبلغ كندا بشكل مباشر بنواياه.