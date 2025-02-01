ترامب يقيل رئيس مكتب حماية المستهلك المالي الأميركي



أقال الرئيس الأميركي دونالد ترامب رئيس مكتب حماية المستهلك المالي روهيت شوبرا الذي أعلن السبت أن ولايته "أُنهيت" في أحدث خطوة للملياردير الجمهوري على مستوى إعادة تشكيل الحكومة الأميركية.



ولاية شوبرا الذي عيّن رئيسا للوكالة المسؤولة عن حماية عملاء البنوك في العام 2021 ، مدّتها خمس سنوات، لكن في رسالة نشرت على منصة إكس قال إن المدة تم قطعها. وجاء في منشور شوبرا "كل يوم، كان الأميركيون من جميع أنحاء البلاد يشاركوننا أفكارهم وتجاربهم. لقد ساعدتمونا في محاسبة الشركات القوية والمدراء التنفيذيين فيها على خرق القانون، وجعلتم عملنا أفضل".



وندّدت مجموعة "بروغريسيف تشينج كامبين كوميتي" بالإقالة ووصفتها بأنها "هدية مباشرة لوول ستريت"، متهمة الرئيس بأنه "رضخ للضغط".



وكان شوبرا انخرط في سجالات متعددة مع بنوك أميركية كبرى، لا سيما بشأن رسوم السحب على المكشوف المفرطة، وكان يناضل أيضا من أجل تنظيم أكبر لتطبيقات الدفع عبر الإنترنت.

