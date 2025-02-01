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نتانياهو يؤكد بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة الاثنين في واشنطن
أخبار دولية
2025-02-01 | 15:22
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نتانياهو يؤكد بدء المحادثات بشأن المرحلة الثانية من الهدنة الاثنين في واشنطن
يبدأ رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو محادثات بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة الاثنين خلال زيارته للعاصمة الأميركية، وفق ما أعلن مكتبه السبت.
وقال مكتب نتانياهو في بيان إن "رئيس الوزراء تحدث هذا المساء مع المبعوث الخاص للرئيس الأميركي إلى الشرق الأوسط ستيف ويتكوف. واتفق الاثنان على أن المفاوضات بشأن المرحلة الثانية من صفقة الرهائن ستبدأ عندما يلتقيان في واشنطن الاثنين المقبل".
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