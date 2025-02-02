المكسيك تعلن فرض رسوم جمركية ردًا على الولايات المتحدة

نددت رئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم السبت باتهام دونالد ترامب لحكومتها بالارتباط بتهريب المخدرات، واصفةً ذلك بأنه "افتراء"، ومؤكدةً فرض رسوم جمركية على الولايات المتحدة ردًا على تلك التي أعلنها الرئيس الأميركي.



وكتبت شينباوم على منصة إكس: "نرفض في شكل قاطع افتراء البيت الأبيض الذي يتهم الحكومة المكسيكية بإقامة تحالفات مع منظمات إجرامية، معلنةً عن "إجراءات جمركية" ضد واشنطن."