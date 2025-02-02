ترودو: كندا ستفرض رسومًا جمركية على الولايات المتحدة إعتبارًا من الثلاثاء ردًا على ترامب

أعلن رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو السبت في خطاب شديد اللهجة أن كندا ستفرض رسومًا جمركية على المنتجات الأميركية ردًا على تلك التي أعلن عنها الرئيس الأميركي دونالد ترامب في وقت سابق.



وقال ترودو: "كندا ستفرض رسومًا جمركية بنسبة 25% على ما مجموعه 155 مليار دولار كندي (102 مليار يورو) من المنتجات الأميركية. واعتبارًا من الثلاثاء، سيتم تطبيق هذه الرسوم الجمركية على بضائع بقيمة 30 مليار دولار أميركي."



وذكر رئيس الوزراء أن "الرسوم الجمركية ستؤثر في منتجات استهلاكية يومية مثل البيرة والنبيذ والبوربون الأميركي والفواكه وعصائر الفاكهة وكذلك الخضروات والعطور والملابس والأحذية والمنتجات الاستهلاكية مثل الأجهزة المنزلية والأثاث والمعدات الرياضية والمواد مثل أخشاب البناء والبلاستيك..."