الصين: سنطعن على الرسوم الجمركية الأميركية أمام منظمة التجارة العالمية

أعلنت وزارة التجارة الصينية اليوم الأحد أن الصين ستطعن على الرسوم الجمركية الأميركية عبر منظمة التجارة العالمية.



وقالت الوزارة في بيان إن "فرض الرسوم الجمركية من قبل الولايات المتحدة ينتهك بشكل خطير قواعد منظمة التجارة العالمية"، وحثت "الولايات المتحدة على الانخراط في حوار صريح وتعزيز التعاون".