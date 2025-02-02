حاكم بيلغورود: قتيل في هجوم أوكراني بطائرة مسيرة على المنطقة

أعلن حاكم منطقة بيلغورود الروسية المتاخمة لأوكرانيا، أن هجوما أوكرانيا بطائرة مسيرة أسفر عن مقتل مدني واحد.



وقال الحاكم فياتشيسلاف جلادكوف في منشور على تطبيق "تيلغرام": "قُتل رجل. توفي متأثرا بجراحه قبل وصول طاقم الإسعاف".



وأضاف جلادكوف أن الهجوم وقع في قرية مالينوفكا على بعد نحو ثمانية كيلومترات شرقي الحدود.



وقالت وزارة الدفاع الروسية إنها دمرت خمس طائرات مسيرة أوكرانية الليلة فوق الأراضي الروسية، من بينها واحدة فوق منطقة بيلغورود.