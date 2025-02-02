وزراء خارجية مجموعة السبع ينددون بهجوم حركة 23 مارس في الكونجو

ندّد وزراء خارجية دول مجموعة السبع بشدة بهجوم كبير شنته حركة 23 مارس المتمردة المدعومة من رواندا في شرق جمهورية الكونجو الديمقراطية، وحثوا الحركة وقوات الدفاع الرواندية على وقف هجومهما.



وفي بيان أصدرته كندا، التي تتولى رئاسة مجموعة السبع، قال وزراء الخارجية أمس السبت إنهم يشعرون بقلق خاص إزاء الاستيلاء على مينوفا وساكي وجوما، وحثوا جميع الأطراف على حماية المدنيين.



وقال الوزراء إن "هذا الهجوم يشكل تجاهلا صارخا لسيادة جمهورية الكونجو الديمقراطية وسلامة أراضيها"، مشيرين إلى الزيادة الكبيرة في أعداد المدنيين النازحين وتدهور الظروف الإنسانية.

