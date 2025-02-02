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حكومة بونتلاند: الضربات الجوية الأميركية في الصومال قضت على "قادة رئيسيين" في داعش
أخبار دولية
2025-02-02 | 02:55
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حكومة بونتلاند: الضربات الجوية الأميركية في الصومال قضت على "قادة رئيسيين" في داعش
أعلنت حكومة منطقة بونتلاند ذات الحكم شبه الذاتي في شمال الصومال الأحد أنّ الغارات الجوية الأميركية على جبال غوليس أدّت إلى مقتل "قادة رئيسيين" في تنظيم الدولة الإسلامية.
وقالت الحكومة إنّ "هجمات جوية حديثة أدّت إلى تحييد قادة رئيسيين في تنظيم الدولة الإسلامية، وهو ما يمثل تقدما كبيرا بينما نمضي قدما في المرحلة الثانية من عمليتنا".
أخبار دولية
بونتلاند:
الضربات
الجوية
الأميركية
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