إيران تكشف عن صاروخ بالستي جديد بعيد المدى

كشفت إيران عن صاروخ بالستي جديد يبلغ مداه 1700 كيلومتر، وذلك في خلال مراسم أقيمت في طهران وحضرها الرئيس مسعود بزشكيان.وعرض التلفزيون الرسمي صورا لصاروخ "اعتماد" الذي "يبلغ مداه الأقصى 1700 كيلومتر"، وتم تقديمه على أنه "أحدث صاروخ بالستي" من صنع وزارة الدفاع الإيرانية.وأكد بزشكيان في تصريحات تلفزيونية الأحد أن "تطوير القدرات الدفاعية وتقنيات الفضاء (...) يهدف إلى ضمان ألا تجرؤ أي دولة على مهاجمة الأراضي الإيرانية".أقيم الحفل بمناسبة اليوم الوطني للفضاء وقبل أيام قليلة من احتفالات إيران بالذكرى السادسة والأربعين لقيام الجمهورية الإسلامية في 10 شباط/فبراير 1979.وكشفت إيران السبت عن صاروخ كروز أطلق عليه اسم "قدر-380"، يبلغ مداه ألف كيلومتر ويتميز بقدرات مضادة للتشويش.