تركيا تقول إنها قتلت 23 مسلحا كرديا في سوريا

أعلنت تركيا أنها قتلت 23 مسلحا كرديا في شمال سوريا، في أحدث استهداف لهم ضمن ضربات متواصلة منذ تولي الرئيس الأميركي دونالد ترامب منصبه الشهر الماضي.وقالت وزارة الدفاع إن المسلحين ينتمون إلى وحدات حماية الشعب الكردية السورية وحزب العمال الكردستاني المحظور.وتعتبر تركيا وحدات حماية الشعب امتدادا لحزب العمال الكردستاني في حين تعتبرهما الولايات المتحدة جماعتين منفصلتين.