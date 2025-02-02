وزير الخارجية التركي يبدي استعداد أنقرة لاستقبال فلسطينيين مفرج عنهم من سجون إسرائيل

أكد وزير الخارجية التركي هاكان فيدان أن بلاده مستعدة لاستقبال "بعض" المعتقلين الفلسطينيين الذين تفرج إسرائيل عنهم بموجب اتفاق وقف إطلاق النار مع حماس في غزة.



وصرّح فيدان في مؤتمر صحفي في خلال زيارته إلى الدوحة: "قال رئيسنا إننا مستعدون لاستضافة بعض الفلسطينيين المفرج عنهم مع دول أخرى من أجل دعم الاتفاق. ستقوم تركيا مع دول أخرى بدورها في هذا الصدد حتى يبقى اتفاق وقف إطلاق النار ساريا".

