الجيش الإسرائيليّ: طائرة إسرائيلية أطلقت النار على مركبة مشبوهة كانت تتحرك باتجاه شمال غزة

أطلقت طائرة إسرائيلية النار على “مركبة مشبوهة” كانت تتحرك باتجاه شمال قطاع غزة، خارج مسار التفتيش المحدد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما اعتبر الجيش الإسرائيليّ.

وقال الجيش الإسرائيليّ إنّه "مستعد لأيّ سيناريو وسيستمر في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإحباط أي تهديد فوري لجنوده”.