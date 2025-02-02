الجيش الإسرائيليّ: طائرة إسرائيلية أطلقت النار على مركبة مشبوهة كانت تتحرك باتجاه شمال غزة

أطلقت طائرة إسرائيلية النار على “مركبة مشبوهة” كانت تتحرك باتجاه شمال قطاع غزة، خارج مسار التفتيش المحدد في إطار اتفاق وقف إطلاق النار، وفق ما اعتبر الجيش الإسرائيليّ.
وقال الجيش الإسرائيليّ إنّه "مستعد لأيّ سيناريو وسيستمر في اتخاذ أي إجراءات ضرورية لإحباط أي تهديد فوري لجنوده”.
كما قال مسعفون لرويترز إنّ أربعة فلسطينيين على الأقل أصيبوا في ضربة إسرائيلية استهدفت مركبة على الطريق الساحليّ غربي مخيم النصيرات، في وسط القطاع.
وكان المسعفون قد أعلنوا أنّ الهجوم أسفر عن مقتل طفل، لكنّهم قالوا بعد ذلك إنهم تمكنوا من إنعاشه وإنقاذ حياته.