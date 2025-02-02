مقتل أربعة عناصر أمن باكستانيين في هجوم قرب الحدود الأفغانية

قُتل أربعة عناصر أمن في هجوم في إقليم خيبر بختونخوا الجبلي الباكستاني على الحدود مع أفغانستان السبت، وفق ما أفادت الشرطة وكالة فرانس برس.



وقال مسؤول بالشرطة المحلية لوكالة فرانس برس إن السيارة التي كانوا يستقلونها كانت متجهة إلى مدينة ديرا إسماعيل خان لاستعادة شاحنة مسروقة، عندما تعرضت لكمين "واستهدفها مسلحون" قبل أن تشتعل فيها النيران أثناء تبادل إطلاق النار.



وأضاف المسؤول أن الهجوم الذي لم تعلن أي جهة مسؤوليتها عنه حتى الآن، أسفر عن مقتل خمسة أشخاص من بينهم السائق.

