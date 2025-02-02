عمليات عسكرية إسرائيلية جديدة في الضفة الغربية

استُشهد فلسطينيّ على الأقل، في عملية عسكرية إسرائيلية، في الضفة الغربية المحتلة، حسب وزارة الصحة الفلسطينية، غداة إعلان الجيش الإسرائيليّ مقتل "عدد من الإرهابيين" في ثلاث ضربات جوية السبت.

وأفاد شهود بانتشار "واسع" للقوات الإسرائيلية فجرا حول مدينة طوباس وقرية طمون في شمال الضفة الغربية.

وقال صحافي في وكالة فرانس برس إنّ الجيش أغلق مخارج مخيّم الفارعة في طوباس القريبة من جنين، واقتحم منازل وأجبر سكانا على مغادرتها. كما شوهدت طائرات مسيّرة تحلّق في سماء المخيّم.

وقالت وزارة الصحة الفلسطينية إن مواطنا يبلغ 73 عاما استشهد برصاص الجيش الإسرائيلي في مخيم جنين، معقل مجموعات مسلحة فلسطينية.

وقال الجيش إنّ "مجموعة تكتيكية" بدأت عملية في محيط طمون التي تشهد أعمال عنف منذ أيام، مشيرا الى العثور على أسلحة وتوسيع العمليات العسكرية لتشمل خمس بلدات.

ووزّع الجيش منشورات بالعربية في الشوارع جاء فيها أن العملية تهدف إلى "اجتثاث المجرمين المسلحين، أذناب إيران، أصحاب المصالح غير المحلية".