الاتحاد الأوروبي يعلن أنه "سيرد بحزم" إذا فرضت عليه رسوم جمركية "غير منصفة"

حذّر الاتحاد الأوروبي من أنه سيرد "بحزم" إذا نفّذ الرئيس الأميركي دونالد ترامب تهديده بفرض رسوم جمركية على الواردات من بلدان التكتل.وقال المتحدث باسم المفوضية الأوروبية إن "الاتحاد الأوروبي سيرد بحزم على أي شريك تجاري يفرض بشكل غير منصف أو تعسفي رسوما على سلع الاتحاد الأوروبي".