مكتب رئيس الوزراء الكندي: ترودو ورئيسة المكسيك ناقشا الرسوم الجمركية الأميركية

أعلن مكتب رئيس الوزراء الكندي جاستن ترودو الأحد أن ترودو ورئيسة المكسيك كلاوديا شينباوم ناقشا في مكالمة هاتفية الرسوم الجمركية التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب.



وأضاف المكتب أن الزعيمين اتفقا على العمل سويا في المجالات ذات الاهتمام المشترك وعلى استمرار تعزيز العلاقات الثنائية القوية بين كندا والمكسيك.