السفيرة الكندية في واشنطن: كندا ستقف بحزم في معركتها التجارية مع ترامب

أكدت السفيرة الكندية في واشنطن كيرستن هيلمان الأحد أن كندا تأمل ألا تدخل الرسوم الجمركية الضخمة التي فرضها الرئيس الأميركي دونالد ترامب حيز التنفيذ يوم الثلاثاء، لكن الشعب الكندي يتوقع من حكومته أن تقف بحزم في النزاع التجاري مع واشنطن.



وأضافت هيلمان لشبكة إيه.بي.سي نيوز "أعتقد أن الشعب الكندي سيتوقع أن تقف حكومتنا بحزم وتدافع عن نفسها".



وأوضحت "نحن لا نريد أبدا التصعيد، لكنني أعتقد أن حكومتنا ستكون مطالبة بشدة بالتأكد من أننا ندافع عن الاتفاق الذي أبرمناه مع الولايات المتحدة".