لقاء سعوديّ سوريّ… والشرع: ناقشْنا خططًا مستقبليةً موسَّعة في مجالاتِ الطاقةِ والتقانة والتعليمِ والصحة

شكر رئيس الجمهورية العربيّة السّورية أحمد الشرع، ولي العهد السعوديّ الأمير محمد بن سلمان على حفاوة الاستقبال والاستضافة.

وقال: “أجرينا اليوم، اجتماعًا مطولًا لمسنا وسمعنا من خلاله، رغبة حقيقية لدعم سوريا في بناء مستقبلها، وحرصًا على دعمِ إرادة الشّعبِ السوريَّ ووحدة أراضيه وسلامتها.”

وأوضح أنّهما تناولا أيضًا، خلال الاجتماع نقاشاتٍ ومحادثاتٍ موسَّعةٍ في كلِّ المجالات وأنهما عمِلا على رفعِ مستوى التواصلِ والتعاونِ في كافةِ الصُّعد، لا سيما الإنسانيةِ والاقتصادية.

وقال: “ناقشْنا خططًا مستقبليةً موسَّعة، في مجالاتِ الطاقةِ والتقانة، والتعليمِ والصحة، لنصل معًا إلى شراكةٍ حقيقية، تهدفُ إلى حفظِ السلامِ والاستقرارِ في المنطقةِ كلِّها، وتحسينِ الواقعِ الاقتصادي للشعبِ السوري، هذا بجانب استمرارِ التعاونِ السياسيِّ والدبلوماسيِّ تعزيزًا لدورِ سوريا إزاء المواقفِ والقضايا العربيةِ والعالمية، خصوصًا بعدَ النقاشاتِ التي أُجريَت في العاصمةِ السعوديةِ الرياض، خلالَ الشهرِ الفائت.”