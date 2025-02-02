الجيش التنزاني يؤكّد مقتل اثنين من جنوده في الكونغو الديموقراطية

أعلن الجيش التنزاني الأحد مقتل اثنين من جنوده في الأيام العشرة الأخيرة في اشتباكات يشهدها شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية.



وقال المتحدث غاودنتيوس إيلوندا "بعد سلسلة هجمات في منطقتي ساكي وغوما نفّذها متمردو إم23 في الرابع والعشرين من كانون الثاني 2025 و28 منه، خسرت قوات الدفاع الشعبية التنزانية اثنين من جنودها".



وأكد إصابة أربعة جنود يتلقّون حاليا العلاج في غوما.



وقال إيلوندا إن الوحدات المتبقية "تواصل تنفيذ مهامها بتوجيه من مجموعة التنمية لإفريقيا الجنوبية"، لافتا إلى أن الاستعدادات جارية لإعادة جثماني الجنديين التنزانيين إلى الوطن.