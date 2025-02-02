الشرطة الجورجية توقف قياديَّين للمعارضة خلال تحرّك احتجاجي ضد الحزب الحاكم

أوقفت الشرطة الجورجية الأحد اثنين من قياديي المعارضة خلال تحرّك احتجاجي ضد الحزب الحاكم الذي يتّهمه معارضوه بتقويض الديموقراطية والدفع بالبلاد نحو تقارب مع روسيا.



وتشهد البلاد احتجاجات يومية حاشدة منذ أعلن حزب الحلم الجورجي الحاكم فوزه في الانتخابات التشريعية التي أجريت في تشرين الأول والتي رفضت المعارضة نتائجها معتبرة أنها مزوّرة.



واحتجزت الشرطة زعيم حزب أخالي الليبرالي المؤيد للاتحاد الأوروبي نيكا ميليا والرئيس السابق لبلدية تبليسي جيجي أوغولافا، وهو معارض بارز، وفق مراسل وكالة فرانس برس.



كذلك أوقف أشخاص عدة خلال التحرك الاحتجاجي. وبدا أحد المتظاهرين الموقوفين مصابا.