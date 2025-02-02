كندا تطلق برنامجا لإعفاء شركات محلية من الرسوم الجمركية

أعلن مسؤولون كنديون الأحد أنهم سيوفرون آلية للشركات الكندية للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية الانتقامية المقرر أن تدخل حيز التنفيذ ضد الولايات المتحدة في الأيام المقبلة.



وبموجب ما يسمى "عملية الإعفاء"، يمكن للشركات الكندية التقدم بطلب للحصول على إعفاء من الرسوم الجمركية أو استرداد الأموال، شريطة استيفائها لشروط معينة.



وستكون الشركات مؤهلة للإعفاء إذا تعذر الحصول على السلع محليا أو بشكل معقول من مصادر غير أمريكية. وستنظر الحكومة أيضا في الإعفاء على أساس كل حالة على حدة في "ظروف استثنائية أخرى يمكن أن يكون لها آثار سلبية شديدة على الاقتصاد الكندي".



وقال دومينيك لو بلان وزير المالية الكندي في بيان "نريد الحفاظ على هذه العلاقة، ولكن في مواجهة الرسوم الجمركية الأمريكية غير المبررة ضد السلع الكندية، فإننا نتخذ إجراءات لحماية اقتصادنا وعمالنا وشركاتنا. سنقف دائما مع كندا".



وأعلنت الحكومة الكندية عن رسوم انتقامية أمس السبت، ردا على مجموعة من الرسوم الجمركية الجديدة التي أعلنها الرئيس دونالد ترامب ضد كندا والمكسيك والصين.