تحديد هويات 55 من قتلى حادث تصادم طائرتين في واشنطن

أعلن رئيس هيئة الإطفاء في واشنطن جون دونيلي الأحد أن المسؤولين تمكنوا من تحديد هويات 55 من أصل 67 شخصا لقوا حتفهم في حادث اصطدام في الجو وقع يوم الأربعاء الماضي بين طائرة تابعة لشركة أميركان إيرلاينز وطائرة هليكوبتر عسكرية فوق نهر بوتوماك.



ويجري سلاح المهندسين بالجيش مسحا ويستعد لبدء عمليات انتشال الحطام من النهر الاثنين.



وسينقل الحطام إلى حظيرة طائرات في مطار ريغان الوطني بواشنطن. ولا يزال عبور جميع السفن باستثناء القوارب المرخصة محظورا في جزء كبير من نهر بوتوماك.