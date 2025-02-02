كوريا الشمالية تنتقد روبيو وتقول إنها سترد بقوة على الاستفزازات الأميركية

أعلنت وكالة الأنباء المركزية الكورية الشمالية إن كوريا الشمالية انتقدت اليوم وزير الخارجية الأمريكي ماركو روبيو لوصفه لها بأنها "دولة مارقة"، وأضافت أن تعليقاته لا تخدم المصالح الأميركية.



وذكرت الوكالة أن وزارة الخارجية في كوريا الشمالية قالت إن البلاد سترد بقوة على الاستفزازات الأميركية العدائية.