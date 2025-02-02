مسؤولة بالاتحاد الأوروبي: قمع المتظاهرين في جورجيا غير مقبول

اعتبرت مسؤولة السياسة الخارجية بالاتحاد الأوروبي كايا كالاس الأحد أن الحملة على المتظاهرين في جورجيا أمر غير مقبول وإن أوروبا تقف إلى جانب الشعب الجورجي.



وكتبت كالاس على منصة إكس تقول "القمع الوحشي للمتظاهرين السلميين والصحفيين والسياسيين الليلة في تفليس غير مقبول".



واعتقلت الشرطة في جورجيا العديد من المتظاهرين المناهضين للحكومة اليوم الأحد بينما أغلق آلاف المتظاهرين المطالبين بإجراء انتخابات برلمانية جديدة طريقا سريعا لفترة وجيزة.



وقالت كالاس "جورجيا لم ترق إلى مستوى التوقعات من دولة مرشحة. والاتحاد الأوروبي يقف إلى جانب شعب جورجيا في كفاحه من أجل الحرية والديمقراطية".