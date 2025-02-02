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اليونان تصدر تحذيرا بشأن نشاط زلزالي في جزيرة سانتوريني
أخبار دولية
2025-02-02 | 17:19
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اليونان تصدر تحذيرا بشأن نشاط زلزالي في جزيرة سانتوريني
حذرت السلطات اليونانية من زيادة النشاط الزلزالي حول جزيرة سانتوريني السياحية في بحر إيجة ونصحت الناس بتجنب أربعة موانئ، وإفراغ حمامات السباحة والامتناع عن التجمع في الأماكن المغلقة وإغلاق المدارس غدا الاثنين.
وقالت وزارة الحماية المدنية في بيان اليوم الأحد، نقلا عن خبراء مكلفين بتقييم مخاطر الزلازل ومراقبة القوس البركاني في اليونان، إنه جرى تسجيل أكثر من 200 هزة أرضية منذ يوم الجمعة بين جزيرتي سانتوريني وأمورجوس البركانيتين.
وخلص الخبراء، وفقا للوزارة، إلى أن الهزات الأرضية لا ترتبط بالنشاط البركاني واقترحوا تدابير احترازية منها إغلاق المدارس في الثالث من فبراير شباط، وأيضا في جزر أمورجوس وإيوس وأنافي.
وحثوا الناس في سانتوريني على الابتعاد عن الموانئ الصغيرة في أمودي وأرميني وكورفوس ومرفأ فيرا، الذي يخدم السفن السياحية بشكل أساسي. والعديد من موانئ سانتوريني محاطة بواجهات صخرية شديدة الانحدار.
وفي أثينا، ترأس رئيس الوزراء كيرياكوس ميتسوتاكيس اجتماعا طارئا، في حين استعدت سلطات سانتوريني لإخلاء محتمل.
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