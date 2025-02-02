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ماكرون يشكر لقطر "دورها الحاسم" في الإفراج عن رهينة فرنسي في غزة
أخبار دولية
2025-02-02 | 18:00
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ماكرون يشكر لقطر "دورها الحاسم" في الإفراج عن رهينة فرنسي في غزة
شكر الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون لأمير قطر تميم بن حمد آل ثاني في اتصال هاتفي الأحد "الدور الحاسم" لبلاده في إطلاق سراح رهائن كانوا محتجزين في قطاع غزة، بمن فيهم الفرنسي-الإسرائيلي عوفر كالديرون.
وفقا لقصر الإليزيه، شدّد الرئيس الفرنسي وأمير قطر مجددا على "الأولوية المطلقة" المتمثلة في "إطلاق سراح جميع الرهائن في أقرب وقت ممكن"، بمن فيهم آخر رهينة فرنسي-إسرائيلي أوهاد يحالومي.
كذلك، تباحث الزعيمان في "الحاجة إلى العمل على شروط العودة إلى السلام والاستقرار في الشرق الأوسط"، وشدّدا على أنه "للتوصل إلى ذلك، يتعيّن أن يصبح وقف النار في غزة ولبنان مستداما".
كما تطرّقا إلى الوضع في سوريا وأعربا عن دعمهما "عملية انتقالية سياسية شاملة تحترم حقوق كل الفئات السورية".
كذلك أبديا "قلقهما إزاء الوضع في شرق جمهورية الكونغو الديموقراطية"، وحضّا على احترام سيادتها وعلى استئناف الحوار.
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