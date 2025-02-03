نتانياهو في واشنطن لبحث المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة

يناقش رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتانياهو المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة الاثنين في واشنطن، قبل أن يستقبله الثلاثاء الرئيس الأميركي دونالد ترامب الذي أكد أن هناك "تقدما" في المحادثات حول الشرق الأوسط مع إسرائيل ودول أخرى.



ووصل نتانياهو الأحد إلى العاصمة الأميركية حيث سيصبح أول زعيم أجنبي يستقبله ترامب منذ تنصيبه، في ما يشكل رمزا للتحالف بين البلدين.



وتتزامن هذه الزيارة مع الاستئناف المزمع هذا الأسبوع للمفاوضات التي تجري من خلال وسطاء بين إسرائيل وحماس بشأن المرحلة الثانية من وقف إطلاق النار في غزة، والتي يفترض أن تؤدي إلى إطلاق سراح آخر الرهائن الذين تحتجزهم الحركة الإسلامية الفلسطينية وإنهاء الحرب التي اندلعت إثر هجوم حماس على إسرائيل في 7 تشرين الثاني 2023.



ومن المقرر أن يجري نتانياهو محادثات الاثنين في واشنطن مع ستيف ويتكوف المبعوث الخاص لدونالد ترامب إلى الشرق الأوسط والذي سيتحدث في وقت لاحق من الأسبوع مع رئيس وزراء قطر ومسؤولين مصريين كبار يؤدون دور الوساطة إلى جانب الولايات المتحدة.

