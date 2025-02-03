الرئيسة المكسيكية تنتظر رد ترامب على اقتراحها إجراء حوار

أعلنت الرئيسة المكسيكية كلوديا شينباوم الأحد أنها تنتظر رد الرئيس الأميركي دونالد ترامب على اقتراحها إجراء حوار بعد قراره فرض ضريبة بنسبة 25 بالمئة على الصادرات المكسيكية، مضيفة أنها ستُفصّل رد مكسيكو صباح الاثنين.



وفي "رسالة إلى الشعب المكسيكي" نشرتها على وسائل التواصل الاجتماعي، قالت شينباوم "أقترح أن ننتظر رد الرئيس ترامب على مقترحنا".



ووعدت بأن تفصّل صباح الاثنين "الإجراءات الأولى" التي تنوي اتخاذها ردا على قرار ترامب الأحادي.



وكانت شينباوم أعلنت السبت عن "تدابير جمركية وغير جمركية للدفاع عن مصالح المكسيك"، دون أن تخوض في تفاصيل.

