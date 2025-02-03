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ترامب: المحادثات مع أوكرانيا وروسيا تسير على نحو "جيد"
أخبار دولية
2025-02-03 | 00:08
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ترامب: المحادثات مع أوكرانيا وروسيا تسير على نحو "جيد"
أعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد أن محادثات بلاده مع كييف وموسكو بشأن النزاع في أوكرانيا تسير "على نحو جيد".
وقال ترامب إثر نزوله من الطائرة في واشنطن بعد عودته من مقر إقامته في مارالاغو في فلوريدا "نحن نتعامل مع أوكرانيا وروسيا. لدينا اجتماعات ومحادثات مقررة مع مختلف الأطراف، بما في ذلك أوكرانيا وروسيا. وأعتقد أن هذه المحادثات تسير في الواقع على نحو جيد".
أخبار دولية
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