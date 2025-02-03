ترامب يقول إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية يديرها "مجانين متطرفون" ويتعهد "طردهم"

اعلن الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يديرها مجانين متطرفون" يتوجب "طردهم" قبل اتخاذ قرار بشأن مستقبلها.



وردا على سؤال بشأن ما يحدث في الوكالة التي أخد العديد من مسؤوليها إجازة إجبارية، برر ترامب ذلك بالقول إن الوكالة الأميركية للتنمية الدولية "يديرها متطرفون مجانين ونحن بصدد طردهم. ثم سنتخذ قرارا" بشأن أنشطة الوكالة.