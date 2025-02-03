ستارمر سيحض أوروبا على "مضاعفة جهودها" بمواجهة روسيا خلال اجتماع الاثنين في بلجيكا

يتوجه رئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر الاثنين إلى بلجيكا لإجراء محادثات دفاعية مع الاتحاد الأوروبي، سيدعو خلالها أوروبا إلى "مضاعفة جهودها" في أوكرانيا بمواجهة روسيا، وفق ما أعلن داونينغ ستريت الأحد.



ويلتقي ستارمر بعد ظهر الاثنين الأمين العام لحلف شمال الأطلسي مارك روته قبل حضور اجتماع غير رسمي للمجلس الأوروبي مع قادة الدول الأعضاء في الاتحاد الأوروبي.



وسيشكل ذلك سابقة بالنسبة إلى رئيس حكومة بريطاني منذ دخول بريكست حيز التنفيذ قبل خمس سنوات.

