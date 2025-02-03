160 ألف متظاهر في برلين ضد التقارب بين اليمين واليمين المتطرف

شهدت برلين تظاهرة حاشدة الأحد احتجاجا على التقارب الحاصل بين اليمين واليمين المتطرف قبل ثلاثة أسابيع من الانتخابات التشريعية، في تحرّك شارك فيه وفق تقديرات الشرطة 160 ألف شخص.



ووفق المنظمين تظاهر 200 ألف شخص ضد تقارب سجّل في الأسبوع الماضي بين حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي (يمين) وحزب البديل من أجل ألمانيا اليميني المتطرّف، وشكّل كسرا لأحد المحرمات السياسية في البلاد بعد الحرب العالمية الثانية.



وترفض الأحزاب التقليدية في ألمانيا وفق العرف أي تعاون على المستوى الوطني مع اليمين المتطرف.



بعد انطلاق التظاهرة من أمام مبنى البرلمان الألماني البوندستاغ، ردّد بعض المحتجين شعارات من بينها "عار على حزب الاتحاد الديموقراطي المسيحي" قبل أن يتوجّهوا إلى مقر الحزب.