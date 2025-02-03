الأخبار
آخر الأخبار
نشرة الأخبار
رياضة
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
اخبار البرامج
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
اقتصاد
خبر عاجل
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
أخبار أخرى
رياضة ثقافة السياحة في لبنان أخبار لبنان تقارير نشرة الاخبار أمن وقضاء فنّ اخبار البرامج حال الطقس منوعات صحة وتغذية اقتصاد خبر عاجل علوم وتكنولوجيا اسرار أخبار دولية موضة وجمال عالم الطبخ خبر كاذب صحف اليوم
Live
Live Live
Live
البث المباشر
بالفيديو
LBCI LB2
بالصوت
LBCI LB2
Schedule الجدول
Shows البرامج
English
تشاهدون الآن
نهاركم سعيد
إشترك
Live
close
الأخبار
LBCI البرامج
نشرة الأخبار
رياضة
آخر الأخبار
ثقافة
السياحة في لبنان
أخبار لبنان
الفساد في لبنان
تقارير نشرة الاخبار
أمن وقضاء
فنّ
فيروس كورونا
اخبار البرامج
رأي حر
دعوى القوات ضد بيار الضاهر والـ LBCI
حال الطقس
منوعات
صحة وتغذية
رياضة
اقتصاد
خبر عاجل
مقدمة نشرة الاخبار
علوم وتكنولوجيا
اسرار
أخبار دولية
موضة وجمال
عالم الطبخ
خبر كاذب
صحف اليوم
LBCI البرامج
الافلام الوثائقية
التاريخ الذي لم يُروَ
مئوية لبنان
نشرات الأخبار
برامج حوارية
مسلسلات
رياضة
برامج أخرى
كوميديا
منوعات
برامج زمان
الأخبار العاجلة آخر الأخبار أبرز الأخبار الأكثر قراءة بالفيديو
من نحن اتصل بنا أعلن معنا وظائف ترددات القنوات
سياسة الخصوصية الشروط والأحكام
LBCI
LBCI

كوريا الشمالية تنتقد روبيو وتقول إنها "لن تتسامح أبدا" مع أي استفزاز أميركي

أخبار دولية
2025-02-03 | 00:17
مشاهدات عالية
شارك
LBCI
شارك
LBCI
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
كوريا الشمالية تنتقد روبيو وتقول إنها &quot;لن تتسامح أبدا&quot; مع أي استفزاز أميركي
Whatsapp
facebook
Twitter
Messenger
telegram
telegram
print
0min
كوريا الشمالية تنتقد روبيو وتقول إنها "لن تتسامح أبدا" مع أي استفزاز أميركي

انتقدت كوريا الشمالية الاثنين وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو لوصفه إياها بأنها "دولة مارقة"، مؤكدة أنها "لن تتسامح أبدا مع أي استفزاز" أميركي. 
     
وهذا أول انتقاد كوري شمالي لإدارة الرئيس الأميركي الجديد دونالد ترامب. 
     
وقال متحدث باسم وزارة الخارجية الكورية الشمالية في بيان نقلته وكالة الأنباء الرسمية "لن نتسامح أبدا مع أي استفزاز من الولايات المتحدة" و"سنتخذ إجراءات مضادة قوية للرد كالمعتاد".
     
وصف روبيو في مقابلة أجريت معه أخيرا، كوريا الشمالية وإيران بأنهما "دولتان مارقتان يجب التعامل معهما" عند اتخاذ قرارات بشأن العلاقات الدولية. 

أخبار دولية

الشمالية

تنتقد

روبيو

وتقول

"لن

تتسامح

أبدا"

استفزاز

أميركي

LBCI التالي
رئيس تايوان: الصين وتايوان في حاجة إلى السلام في ظل التغيرات العالمية المتعددة
160 ألف متظاهر في برلين ضد التقارب بين اليمين واليمين المتطرف
LBCI السابق

مقالات ذات صلة

d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
17:08

كوريا الشمالية تنتقد روبيو وتقول إنها سترد بقوة على الاستفزازات الأميركية

LBCI
أخبار دولية
2025-01-12

مارين لوبن "لن تسامح نفسها أبدا" على طرد والدها من "الجبهة الوطنية"

LBCI
أخبار دولية
2024-11-26

وزير الدفاع الاسرائيلي: إسرائيل لن تتسامح مع أي انتهاك لوقف إطلاق النار المحتمل في لبنان

LBCI
أخبار دولية
2024-12-18

كوريا الشمالية: التحالف مع روسيا "فعال جدا"

اخترنا لكم
d-none hideMe
LBCI
أخبار دولية
02:58

حرائق في منشأتي نفط وغاز روسيتين بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

LBCI
أخبار دولية
02:48

ترامب يتهم جنوب افريقيا بـ"مصادرة أراض" ويقطع التمويل عنها

LBCI
أخبار دولية
02:16

الدفاع المدني السوري: 15 قتيلا جراء انفجار سيارة ملغومة بشمال البلاد

LBCI
أخبار دولية
01:14

رئيس تايوان: الصين وتايوان في حاجة إلى السلام في ظل التغيرات العالمية المتعددة

إشترك لمشاهدة الفيديوهات عبر الانترنت
إشترك
زوارنا يقرأون الآن
d-none hideMe
LBCI
اقتصاد
2025-01-03

جدول جديد لأسعار المحروقات...

LBCI
أخبار لبنان
2025-01-31

مولوي يعلن جهوزية القوائم الانتخابية الأولية ٢٠٢٥-٢٠٢٦... يمكنكم الاطلاع عليها بهذه الطريقة

LBCI
صحف اليوم
00:39

الحكومة تقترب من الصيغة المكتملة.. والساعات المقبلة حاسمة (اللواء)

LBCI
منوعات
2025-01-04

هدى شديد تكشف آخر التطورات حول وضعها الصحي: باب جديد فُتِح أمامي بعد ما كانت أقفلت كل الأبواب

بالفيديو
d-none hideMe
LBCI
تقارير نشرة الاخبار
16:56

ترامب يفتح النار تجاريًا والدول ترد بالمثل

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
14:02

مسنات يابانيات يتعمدن دخول السجون بدلًا من الوحدة خارجه

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:51

لقاء أوّل جمع الشرع بولي العهد السعوديّ وخطط مستقبليّة في مجالات الطاقة والتكنولوجيا

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:43

من الغارات إلى مرحلة نسف المباني في غزة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:33

رئيس الحكومة الإسرائيليّ وصل إلى واشنطن ومحاولات إعادة رسم الشّرق الأوسط "على نحو أفضل"

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:31

في الذكرى الرابعة لاغتيال لقمان سليم ,عائلته لا تزال تنتظر العدالة

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:29

الـLBCI في عيترون المحررة... عودة بين أكوام الركام

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:26

الـ LBCI في دير ميماس ومع اهالي كفركلا...جيرة ومصير مشترك

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:25

ملف تشكيل الحكومة… معطيات جديدة

الأكثر قراءة
d-none hideMe
24 ساعة
7 أيام
شهر
LBCI
أمن وقضاء
12:11

جريمة الدهس في فاريا تابع... أمن الدولة توقف الشابة التي كانت برفقة منفذ الجريمة ووالدته

LBCI
أمن وقضاء
06:01

جريمة تهز فاريا... شاب يلقى مصرعه بعدما تعرض لعملية دهس

LBCI
أمن وقضاء
08:10

تفاصيل الجريمة المروعة التي شهدتها بلدة فاريا

LBCI
أمن وقضاء
15:20

توقيف مطلق النار على منزل الأب ايلي بشعلاني في المريجات... وهذه التفاصيل

LBCI
أمن وقضاء
08:39

توقيف شابين متهمين بجريمة قتل الشاب في فاريا

LBCI
خبر عاجل
11:54

قاسم: قررنا أن نختار ٢٣ شباط لإقامة تشييع جماهريّ واسع للامين العام السابق السيد حسن نصرالله

LBCI
تقارير نشرة الاخبار
13:22

جريمة فاريا... لا تسويات هذه المرة ودم الشاب خليل إلى القضاء ودولة القانون

LBCI
أخبار لبنان
08:36

حريق في مطار بيروت… وهذا ما حدث

حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
للإطلاع على أخر الأخبار أحدث البرامج اليومية في لبنان والعالم
Google Play
App Store
حمل الآن تطبيق LBCI للهواتف المحمولة
We use
cookies
We use cookies to make
your experience on this
website better.
Accept
Learn More