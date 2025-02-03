رئيس تايوان: الصين وتايوان في حاجة إلى السلام في ظل التغيرات العالمية المتعددة

أعلن رئيس تايوان لاي تشينغ-ته أن بلاده والصين بحاجة إلى الحوار بدلا من المواجهة من أجل تحقيق السلام في ضوء "التغيرات المتعددة" في الوضع على الساحة الدولية.



ودعا لاي إلى إجراء محادثات مع بكين التي كثفت ضغوطها العسكرية والسياسية على الجزيرة ذات الحكم الديمقراطي والتي تعتبرها الصين جزءا من أراضيها.



لكن الصين وتايوان تواجهان ضغوطا من الإدارة الجديدة للرئيس الأميركي دونالد ترامب، الذي فرض رسوما جمركية على الصين وهدد باتخاذ تدابير مماثلة ضد أشباه الموصلات المستوردة، وهو القطاع الذي تسيطر عليه تايوان.



وقال لاي في خلال كلمة ألقاها في تايبه أمام أعضاء مجتمع الأعمال التايواني الذين لهم استثمارات في الصين، إن أعداء تايوان والصين المشتركين هم الكوارث الطبيعية، وإن هدفهم المشترك هو رفاهية الناس على جانبي مضيق تايوان.



وأضاف: "لذلك، يتعين علينا، خاصة في وقت التغيرات المتعددة في الوضع الدولي، أن نجري حوارا وتبادلات جيدة بين جانبي المضيق من أجل تحقيق السلام".

