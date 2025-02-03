الدفاع المدني السوري: 15 قتيلا جراء انفجار سيارة ملغومة بشمال البلاد

أعلن الدفاع المدني السوري أن 14 امرأة ورجلا قتلوا وأصيبت 15 امرأة أخرى اليوم الاثنين، في انفجار سيارة ملغومة على طريق رئيسي على أطراف مدينة منبج شمال سوريا.



وأضاف في بيان أن جميعهم من العاملين في الزراعة.