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ترامب يتهم جنوب افريقيا بـ"مصادرة أراض" ويقطع التمويل عنها
أخبار دولية
2025-02-03 | 02:48
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ترامب يتهم جنوب افريقيا بـ"مصادرة أراض" ويقطع التمويل عنها
اتهم الرئيس الأميركي دونالد ترامب الأحد جنوب إفريقيا بـ"مصادرة" أراض و"معاملة فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدا"، معلنا قطع أي تمويل مستقبلي للبلاد في انتظار تحقيق.
وأصدر رئيس جنوب إفريقيا سيريل رامابوزا في كانون الثاني قانونا يسمح للحكومة في ظروف معينة بمصادرة أراض من أجل المصلحة العامة بدون تقديم أي تعويض على الإطلاق.
تعد قضية الأراضي في جنوب إفريقيا مثيرة للانقسام، حيث تثير الجهود المبذولة لمعالجة عدم المساواة الموروثة من نظام الفصل العنصري انتقادات من المحافظين ولا سيما إيلون ماسك، الملياردير المولود في جنوب إفريقيا وهو من أقرب مستشاري ترامب.
وكتب الرئيس الأميركي على منصته تروث سوشال "جنوب إفريقيا تصادر أراض وتعامل فئات معينة من الأشخاص بشكل سيئ جدا". وأضاف "سأقطع أي تمويل مستقبلي لجنوب إفريقيا إلى حين إنجاز تحقيق كامل في هذا الوضع!"
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