حرائق في منشأتي نفط وغاز روسيتين بسبب هجوم أوكراني بطائرات مسيرة

أعلن مسؤولون روس وأوكرانيون أن كييف قصفت منشأتي طاقة في جنوب روسيا بعشرات الطائرات المسيرة، مما أسفر عن اندلاع حرائق في مصفاة نفط رئيسية ومحطة لمعالجة الغاز وتعطيل رحلات جوية.



وذكرت وزارة الدفاع الروسية أن وحدات الدفاع الجوي اعترضت 70 طائرة مسيرة أطلقتها أوكرانيا فوق الأراضي الروسية في خلال الليل ودمرتها من بينها 25 فوق منطقة فولغوغراد و27 فوق منطقة روستوف وسبع طائرات مسيرة فوق منطقة أستراخان.



وقال حاكم فولغوغراد أندريه بوشاروف: "صدت قوات الدفاع الجوي التابعة لوزارة الدفاع هجوما كبيرا بطائرات مسيرة على أراضي منطقة فولغوغراد".



وأضاف أن الحطام المتساقط من الطائرات المسيرة أشعل حرائق عديدة في مصفاة نفط لم يحددها.

