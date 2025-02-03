قتيل و4 جرحى بانفجار في موسكو

قتل شخص واصيب 4 آخرين، بانفجار لم تعرف أسبابه بعد في موسكو، بحسب ما أفادت وكالات الأنباء الروسية نقلا عن مصادر رسمية لم تحدد هويتها.



وقال مصدر في أجهزة الطوارئ لوكالة ريا نوفوستي إن "شخصا قتل وأصيب أربعة بجروح" في "انفجار" وقع عند مدخل مركز سكني في شمال غرب موسكو، فيما ذكرت وكالة تاس نقلا عن مسؤولين في القطاع الصحي أن الجرحى في حال حرجة.