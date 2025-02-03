الكرملين: روسيا تواصل مباحثاتها مع سوريا بشأن مصير القاعدتين العسكريتين

أعلن الكرملين أن روسيا تواصل محادثاتها مع السلطات السورية بشأن موضوعات عديدة، من بينها مصير قاعدتين عسكريتين لموسكو في البلاد.



وتسعى روسيا، التي دعمت قواتها الجوية الأسد لسنوات ضد مقاتلي المعارضة، إلى الاحتفاظ بقاعدتها البحرية في طرطوس وقاعدة حميميم الجوية بالقرب من مدينة اللاذقية الساحلية.