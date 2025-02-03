0min

رويترز عن مصدرين روسيان: قمة بين ترامب وبوتين قد تنعقد في السعودية أو الإمارات

أعلن مصدران روسيان مطلعان لـ"رويترز"، أن روسيا تعتقد أن السعودية والإمارات مكانان محتملان لاستضافة قمة بين الرئيس الأميركي دونالد ترامب والرئيس الروسي فلاديمير بوتين.



ويقول ترامب إنه يعتزم إنهاء الحرب في أوكرانيا في أقرب وقت ممكن وإنه مستعد للقاء بوتين.

