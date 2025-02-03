رئيسة وزراء الدنمرك: غرينلاند ليست للبيع

أعلنت رئيسة وزراء الدنمرك مته فريدريكسن أن غرينلاند ليست للبيع، بعد أن قال وزير الخارجية الأميركي ماركو روبيو الأسبوع الماضي إن اهتمام الرئيس دونالد ترامب بشراء الجزيرة "ليس مزحة".



وتابعت قائلة قبل احتماع غير رسمي لزعماء دول الاتحاد الأوروبي في بروكسل: "غرينلاند اليوم جزء من مملكة الدنمرك. جزء من أراضينا وليست للبيع".



وقال ترامب إنه سيجعل غرينلاند جزءا من الولايات المتحدة ولم يستبعد استخدام القوة العسكرية أو الاقتصادية لإقناع الدنمرك بتسليمها.