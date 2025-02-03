منظمة الصحة العالمية تقترح خفضا للميزانية بعد التحرك الأميركي للانسحاب منه

أظهرت وثيقة، أن الدول الأعضاء بمنظمة الصحة العالمية ستناقش خفض ميزانيتها بمقدار 400 مليون دولار في ضوء تحرك الرئيس الأميركي دونالد ترامب لسحب أكبر حكومة تقدم تمويلا للمنظمة.



وفي افتتاح الاجتماع السنوي للمجلس التنفيذي للمنظمة، قال مديرها العام تيدروس أدهانوم جيبريسوس إنه يأمل أيضا في إجراء حوار مع الولايات المتحدة.



وأضاف أن المنظمة ترحب بمقترحات الولايات المتحدة والدول الأخرى حول كيفية تقديم الخدمات الصحية للعالم بشكل أفضل.