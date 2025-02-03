رئيس الوزراء البولندي: الحروب التجارية غير مجدية وحمقاء

حذر رئيس الوزراء البولندي دونالد توسك الإثنين بأن الرسوم الجمركية والحروب التجارية "غير مجدية وحمقاء"، في وقت يهدد الرئيس الأميركي دونالد ترامب بفرض رسوم جمركية مشددة على الواردات القادمة من الاتحاد الأوروبي.



وقال توسك الذي تتولى بلاده حاليا رئاسة مجلس وزراء الاتحاد الأوروبي "علينا بذل كل ما بوسعنا لتفادي هذه الرسوم الجمركية وهذه الحروب التجارية غير المجدية إطلاقا والحمقاء"، لدى وصوله إلى بروكسل للمشاركة في قمة غير رسمية للتكتل تخصص لبحث الدفاع.