ماكرون: على الاتحاد الأوروبي فرض احترامه في حال تعرضه لهجوم تجاري

أكد الرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون في بروكسل الاثنين أنه في حال تعرضت تجارة الاتحاد الأوروبي "لهجوم"، عليه أن "يفرض احترامه"، على خلفية التهديدات بفرض رسوم جمركية أميركية على المنتجات الأوروبية.



وقال لدى وصوله إلى اجتماع غير رسمي لرؤساء دول وحكومات الاتحاد الأوروبي مخصص لمسائل الدفاع، "إذا تعرضنا لهجوم في مجال التجارة، فسيكون على أوروبا، كقوة ثابتة على موقفها، أن تفرض احترامها وبالتالي أن ترد".