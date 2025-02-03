البابا فرنسيس يندد بمقتل الأطفال في الصراعات العالمية

ندد البابا فرنسيس اليوم الاثنين بسقوط أطفال قتلى في صراعات عالمية، وقال في القمة الدولية لحقوق الأطفال بالفاتيكان إن "لا شيء يساوي حياة طفل".



ولم يحدد البابا فرنسيس، الذي انتقد الحملة العسكرية الإسرائيلية في غزة والعنف المستمر في الحرب بين روسيا وأوكرانيا، صراعا بعينه في تصريحاته.



وقال البابا "ما نشهده للأسف كل يوم تقريبا في الآونة الأخيرة، أي الأطفال الذين يموتون تحت القنابل هو أمر غير مقبول.. إن قتل الأطفال هو إنكار للمستقبل".



وكان من بين المتحدثين الملكة رانيا ملكة الأردن، ووزير الخارجية الإيطالي أنطونيو تاياني، والرئيسة الإندونيسية السابقة ميجاواتي سوكارنوبوتري.



وندد بابا الفاتيكان في كلمته اليوم الاثنين بمأساة ملايين الأطفال الذين أجبرتهم الصراعات العالمية على النزوح. وتشير تقديرات الأمم المتحدة إلى أن عدد الأطفال النازحين في أنحاء العالم يبلغ نحو 38 مليونا.



وقال البابا "نحن هنا اليوم لنقول إننا لا نريد أن يصبح هذا الوضع أمرا طبيعيا جديدا. لا يمكننا أن نعتاد على ذلك".



وأشار البابا فرنسيس، الذي انتقد بشدة حملة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على الهجرة، إلى الأطفال الذين لا يحملون وثائق على الحدود بين الولايات المتحدة والمكسيك.



وقال إنهم "أول ضحايا هجرة اليأس والرجاء للآلاف الذين يأتون من الجنوب إلى الولايات المتحدة".