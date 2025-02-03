العراق ينفي ما أثير عن شرائه نفطا خاما إيرانيا أو إعادة تصديره

نفت وزارة النفط العراقية اليوم الاثنين ما أثير عن شراء العراق نفطا خاما إيرانيا أو استلامه أو إعادة تصديره، مؤكدة أن عمليات التصدير تخضع لضوابط صارمة.



وقالت الوزارة في بيان "جميع كميات النفط الخام العراقي تُصدر وفق آليات ومعايير عالمية تضمن أعلى مستويات الشفافية، حيث يتم بيع النفط إلى شركات عالمية معروفة تمتلك مصافي معتمدة".