رئيس وزراء اليونان يدعو إلى الهدوء بعد هزات شديدة في جزيرة سانتوريني

دعا رئيس الوزراء اليوناني كيرياكوس ميتسوتاكيس إلى الهدوء بعد موجة من الهزات الأرضية التي ضربت جزيرة سانتوريني السياحية ودفعت بأعداد كبيرة إلى مغادرتها.



وقال ميتسوتاكيس في تصريح أدلى به من بروكسل، إن السلطات ترصد ظاهرة جيولوجية "شديدة جدا" على مدى الأيام الأخيرة، مضيفا "أود أن أطلب من سكان جزيرتنا قبل كل شيء أن يحافظوا على الهدوء".